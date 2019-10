Stabile Zahlen für den WB

Der «Walliser Bote» behauptet sich in einem schwierigen Marktumfeld und kann seine Leserzahlen halten. Im Gegensatz zu anderen Titeln der Schweizer Presse.

Der «Walliser Bote» zählt aktuell täglich 49’000 Leserinnen und Leser. Damit bewegt sich die Oberwalliser Tageszeitung auf Vorjahresniveau. Auch punkto Reichweite ist der «Walliser Bote» stark aufgestellt: Sieben von zehn Oberwalliserinnen und Oberwallisen lesen täglich den WB. Die zeigen aktuelle Zahlen der Wemf AG für Werbemedienforschung.

Verluste für nationale Titel

Generell weist die regionale Presse im Gegensatz zu national orientierten Zeitungen stabilere Leserzahlen aus. So verliert die NZZ jeden siebten Leser. Aber auch «Tages-Anzeiger», «Blick» und erstmals «20 Minuten» büssen an Reichweite ein - genau so wie die Sonntagspresse. Die mit Abstand meistgelesene Zeitung der Schweiz bleibt «20 Minuten» mit einer Reichweite von über 1,2 Millionen. Für die Herbststudie hat die Wemf AG für Werbemedienforschung im Zeitraum von April 2017 bis März 2019 insgesamt 37’583 Personen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein befragt.

bra

08. Oktober 2019, 17:57

Artikel teilen