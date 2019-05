Stabiles Jahresergebnis der EVWR

Die EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG hat im vergangenen Jahr ein stabiles Ergebnis erzielt. Gemäss EVWR-Präsident Michel Schwery wurden im vergangenen Geschäftsjahr rund 4.1 Millionen Franken investiert, rund die Hälfte floss in die Erneuerung der Saastal-Leitung.0

Gemäss Mitteilung der EVWR anlässlich deren GV am vergangenen Freitag in Saas Balen lag der Gesamtumsatz 2018 bei 13.7 Millionen Franken. Im Vorjahr betrug der Gesamtumsatz 13.9 Millionen Franken. Das Jahresergebnis wird mit 400'155 Franken ausgewiesen und ist damit gegenüber dem Vorjahr (389'049 Franken) stabil geblieben. Der Aufwand für Betrieb und Unterhalt lag im Geschäftsjahr bei brutto 1.1 Millionen Franken.

Brutto wurden im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 4.1 Millionen Franken investiert. Rund 2.4 Millionen Franken hat die EVWR für den Bau der neuen 65/16 kV-Leitung im Saastal aufgewendet. Die neue Saastal-Leitung konnte, nach rund anderthalb Jahren Bauzeit, Ende September 2018 in Betrieb genommen werden. Mit der neuen Leitung, so heisst es in einer Mitteilung, kann die Versorgungssicherheit erhöht und die Störungsanfälligkeit minimiert werden.

27. Mai 2019, 17:24

