Investitionen führen zu Neuverschuldung

Am Donnerstagabend ging in der Turnhalle in Stalden die Urversammlung über die Bühne. Die Verantwortlichen präsentierten dabei den Voranschlag 2020.

Die Laufende Rechnung weist einen Cashflow von 1,15 Millionen Franken. Die Gemeinde plant Nettoinvestitionen in Höhe von 2,93 Millionen Franken. Die Investitionen 2020 werden mit einer Neuverschuldung realisiert. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 1,78 Millionen Franken. Ein Grossteil der Investitionsgelder fliesst in die Dorfplatzgestaltung Märtplatz, ins Gesundheitszentrum Bahnhofplatz, ins Glasfasernetz, in die Tribüne Sportanlage Achersand, in die Kantonsstrassen, in die Erschliessung Bauzone Achersand und in die Wasser- und Abwasserversorgung. Die Urversammlung genehmigte den Voranschlag 2020.

Weiter informierte die Gemeinde über den Finanzplan 2020 bis 2024, über die Umfahrung Stalden, das Wohnbauprojekt Unneri Merje, die Abwassergebühren (Tarife ab 1. Juli 2020), die Poststelle Stalden und über das Gesundheitszentrum Stalden.

13. Dezember 2019, 09:09

