Stalden/Simplon Dorf: Ein Dank für die Gastfreundschaft

Lange Jahre nutzte die Burgergemeinde Stalden eine Alp im Zwischbergental. Beim Alpauf- und Alpabzug gewährte Simplon Dorf Gastrecht. Der Dank hierfür erfolgt an der Heimattagung.

Vor 125 Jahren kaufte die Burgergemeinde Stalden Alpgebiete im inneren Zwischbergental. Von 1899 bis 1971 wurden Kühe, Rinder und Kälber von der Gemeinde Stalden auf diese Alp getrieben. Der Alpauftrieb gegen Ende Juni führte damals von Stalden über den Gebidempass ins Nanztal und weiter über den Bistenenpass bis nach Simplon Dorf. Dem Vieh und den Hirten gaben die Bewohner von Simplon Dorf dann für jeweils eine Nacht Gastrecht. Am zweiten Tag ging der Alpaufzug weiter über das Furggi ins Zwischbergental. Anfang September wurde der Alpabtrieb wieder in zwei Etappen mit einer Übernachtung in Simplon Dorf in umgekehrter Richtung unter die Füsse genommen. Gemäss einer Mitteilung der Burgergemeinde Stalden war die Alpung und Abalpung immer ein wichtiges Ereignis im Dorfalltag von Stalden.

Die Burgergemeinde Stalden bedankt sich nun für die stets gute Gastfreundschaft in Simplon Dorf. Damit dieses Ereignis nochmals auflebt und auch in Erinnerung bleibt, beschloss die Burgergemeinde Stalden, am Umzug anlässlich der Heimattagung in Simplon Dorf am Sonntag, 4. August, teilzunehmen. Zugleich ist es auch ein Jubiläum. Denn vor 125 Jahren hat die Burgergemeinde Stalden den Kauf der Alpgebiete im inneren Zwischbergental getätigt.

30. Juli 2019, 16:35

