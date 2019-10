Wallis schon bald der unattraktivste Kanton

Im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt sind die Rahmenbedingungen für Unternehmen im Wallis sehr schlecht. Das zeigt der jährliche Standortqualitätsindikator der Credit Suisse.

Demnach ist der Kanton Wallis alles andere als attraktiv für Unternehmen. Im jährlichen Kantonsranking der CS liegt die Dreizehnsternerepublik auf dem zweitletzten Platz. Nur der Kanton Jura weist eine noch geringere Standortqualität aus.

Der CS-Indikator basiert auf sieben quantitativen Teilindikatoren. Nebst der Steuerbelastung für die Unternehmen sind dabei vor allem die Verfügbarkeit von Fachkräften oder die Arbeitswege für die Beschäftigten entscheidend. Im Vergleich mit den gut erschlossenen Agglomerationen und Ballungszentren hätten periphere Kantone vor allem mit der anspruchsvollen Topografie zu kämpfen, heisst es in der Studie.

Auch im Vergleich der einzelnen Wirtschaftsregionen steht das Wallis schlecht dar. So sind etwa die Wirtschaftsregionen Leuk sowie Goms auf dem dritt- respektive zweitletzten Rang platziert. Selbst die Walliser Zentren wie Sitten oder Monthey stehen weit unten im Ranking der ingesamt 110 Wirtschaftsregionen der Schweiz.

An der schlechten Platzierung dürfte sich in naher Zukunft auch nichts ändern. Mehr noch: Die Credit Suisse geht in ihrem Bericht davon aus, dass der Kanton Jura das Wallis bis 2025 auf den Schlussrang verweisen wird. Der Rangwechsel wird vor allem mit dem Gewinnsteuersatz für Unternehmen begründet. Dieser soll im Jura auf 15 Prozent gesenkt werden. Im Wallis ist zwar ein Satz von 11,9 Prozent für Unternehmen mit einem Gewinn von weniger als einer Viertelmillion Franken vorgesehen, 17 Prozent aber bei den Firmen, die mehr Gewinn machen als 250000 Franken im Jahr.

Das Kantonsranking wird in diesem Jahr zum ersten Mal von Basel-Stadt angeführt. Der Halbkanton löst damit den Kanton Zug ab, der seit Beginn der Standortqualitätanalyse 1997 unangefochten an der Spitze des Rankings war.

David Biner

06. Oktober 2019, 06:00

