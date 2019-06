Starke Ergebnisse, viele Emotionen

Eine Athletin des STV Gampel in Aktion. Foto: zvg

Der STV Brig zeigte am Eidgenössischen Turnfest eine ausdrucksstarke Sprungübung. Foto: zvg

Die Kleinsten des Turnvereins Grächen fühlten sich in Aarau sichtlich wohl. Foto: zvg

Das 76. Eidgenössische Turnfest ist Geschichte. Auch Oberwalliser Vereine haben in Aarau Akzente gesetzt.

Es war ein Sportanlass der Superlative: 69’000 Turnerinnen und Turner, 2371 Vereine, 200'000 Besucherinnen und Besucher. Mittendrin mehrere Oberwalliser Turnvereine, die mit starken Leistungen aufwarteten. So klassierte sich der TV Naters im dreiteiligen Vereinswettkampf auf dem sehr guten 31. Rang von 441 Vereinen. «Ein Resultat, mit dem wir sehr zufrieden sind», sagt Carmen Tonezzer. Man habe 28 Punkte anvisiert, und schlussendlich 28.02 erreicht. Sowieso sei das ‘Eidgenössische’ ein grossartiger Anlass gewesen – nicht nur aus sportlichen Gründen. «Die Stimmung war ausgezeichnet, die Oberwalliser Vereine haben einander gegenseitig unterstützt. Das Fest wird den Turnerinnen und Turnern lange in guter Erinnerung bleiben», so die Informationsbeauftragte des TV Naters.

Beim STV Gampel zeigten insbesondere die Leichtathleten starke Leistungen. Sie erreichten in ihrer Kategorie den überraschenden 9. Rang. Auch das Gampjer Aerobic-Team überzeugte mit einem gelungenen Auftritt. Beim STV Brig zeigt man sich «grundsätzlich zufrieden», auch wenn vor den Wettkämpfen eine gewisse Nervosität spürbar gewesen sei, wie Oberturnerin Petra Passeraub ausführt. «Doch das Erlebnis, an einem ‘Eidgenössischen’ dabei zu sein, war einmalig.»

24. Juni 2019, 17:52

