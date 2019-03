Starke Zahlen – einmal mehr

Carmen Zenklusen gab die Verbandsführung an Karl-Heinz Fux weiter. Foto: Walliser Bote

Der Verband der Oberwalliser Raiffeisenbanken legte auch in seinem 102. Geschäftsbericht starke Zahlen vor. Gestern abend wurden diese an der Generalversammlung in Susten präsentiert.

Die Bilanzsumme wuchs um 2,9 Prozent auf knapp 6,4 Milliarden Franken, der Gewinn belief sich auf 27,5 Millionen Franken. Im wichtigen Zinsengeschäft wurde ein Ertrag von 67,5 Millionen Franken erwirtschaftet.

Die statutarischen Geschäfte sahen Erneuerungswahlen in den Vorstand vor. Carmen Zenklusen (Naters) gab nach sechsjährigem Präsidium diese Charge an Karl-Heinz Fux (St. Niklaus) weiter. Der Vorstand wurde auf sechs Mitglieder erhöht, neben Fux nehmen darin neu auch Stefanie Zimmermann, Philipp Zurwerra und Hans-Peter Lehner Einsitz. Aus schieden Peter Pollinger und Basil Zuber. Im Vorstand verblieben Gerald Oggier und Simon Franzen.

Mehr zur DV und den den Verbandszahlen 2018 im Walliser Boten vom 8. März 2019.

tr

07. März 2019, 20:59

