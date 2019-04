Stelldichein der Autobranche 

Autogewerbe | 22 Aussteller und 21 Automarken an der Neuwa 2019

Vom 26. bis 28. April wird Visp wieder zum Mekka der Autofans. Die 39. Oberwalliser Neuwagenausstellung Neuwa wirft dieses Jahr einen Blick in die automobile Zukunft.

22 Autohändler aus dem Oberwallis präsentieren in der Litternahalle die aktuellsten und gängigsten Modelle von 21 Herstellern. In Zusammenarbeit mit der Sektion Wallis des Auto Gewerbe Verbands Schweiz (AGVS) und der Berufsfachschule Oberwallis wollen die Garagisten den Besuchern die automobile Zukunft näherbringen, wie die Verantwortlichen am Dienstag vor den Medien erklärten.

So bringen heute nicht mehr nur ABS, Klima oder Navigation mehr Sicherheit und Komfort. Inzwischen sorgen auch viele neue Systeme zusätzlich für mehr Information und Entertainment – und das in bisher nicht gekanntem Ausmass. Vernetzung und Konnektivität sind hierzu die Schlagworte.

Nachdem der Autoabsatz im vergangenen Jahr im Oberwallis um 12,6 Prozent zurückgegangen ist, sind die Händler gut ins Jahr 2019 gestartet: «427 neu zugelassene Fahrzeuge im ersten Quartal bedeuten ein Plus von 5 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode», hielt Manfred Wyssen von AGVS dazu fest.

23. April 2019, 15:05

