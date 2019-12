Stéphane Maret neuer Generaldirektor der FMV

Stéphane Maret ist ab dem 1. Mai 2020 neuer Generaldirektor der FMV SA. Er folgt auf Paul Michellod, der während 11 Jahren als Generaldirektor tätig war.

Am Montag hat der Verwaltungsrat der Forces Motrices Valaisannes SA FMV SA Stéphane Maret zum neuen Generaldirektor ernannt. Maret wird seine Stelle gemäss Mitteilung der Gesellschaft am 1. Mai 2020 antreten. Er folgt auf Paul Michellod, der mehr als 25 Jahre bei der FMV war, davon 11 Jahre als Generaldirektor.

Maret kam nach seiner Tätigkeit bei der Energie de l’Ouest Suisse als stellvertretender Leiter der Abteilung "Energiewirtschaft" in den 1990er-Jahren zur FMV. Sein Engagement konzentrierte sich dabei vor allem auf die Optimierung der Wasserkraftproduktion, die Stromverteilung und den Stromhandel sowie die Bewertung der vom Heimfall betroffenen Wasserkraftanlagen der FMV. Anschliessend leitete Maret während 10 Jahren die Industriellen Betriebe einer Westschweizer Stadt und einer überkantonalen Gasverteilungsgesellschaft. Er war ebenfalls Geschäftsleitungsmitglied eines in den Bereichen Energie und Wasser schweizweit und international tätigen Ingenieurbüros. Stéphane Maret ist heute Mitglied der Generaldirektion der Services Industriels de Genève SIG. Ferner ist er unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats der Swisspower AG sowie des "Board of Direktor" von EDSO for Smart grid.

