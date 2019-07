Strahler im Obergoms tödlich verunglückt

Ein 74-jähriger Strahler ist am Freitag etwa 80 bis 100 Meter einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Freitag um 9.40 Uhr ist ein Mann beim Strahlen im Furkagebiet tödlich verunglückt.

Wie die Kantonspolizei am Freitagnachmittag mitteilt, befand sich der Strahler in Begleitung eines Kollegen im Furkagebiet, am Orte genannt «Rossboden» auf einer Höhe von circa 2'300 Metern über Meer. Aus derzeit ungeklärten Gründen sei der Mann etwa 80 bis 100 Meter einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Die Rettungskräfte hätten den Mann nur noch tot bergen können.

Beim Opfer handle es sich um einen 74-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Luzern. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/tma

05. Juli 2019, 14:57

