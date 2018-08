Ein Museum für eine Leidenschaft

Handwerk | Am Samstag lädt das neue Strahlermuseum in Naters zum Tag der offenen Tür

Neue Attraktion. In der alten Kriegsfestung von Naters wird am Freitag ein neues Strahlermuseum eröffnet. Am Samstag steht ein Tag der offenen Tür an. Foto: Walliser Bote

In der alten Kriegsfestung von Naters ist in den letzten Jahren ein Museum aufgebaut worden, das ganz dem uralten Handwerk des Kristallsuchens in den Schweizer Bergen gewidmet ist, der Leidenschaft des Strahlens. Nach der Eröffnung am Freitag findet am Samstag ein Tag der offenen Tür statt.

Das Museum ist ein Werk der Oberwalliser Strahler- und Mineralienfreunde. Wie die Verantwortlichen mitteilen, stehen nicht die Mineralien im Fokus, sondern das Wissen, das Handwerk und die Leidenschaft, die zu den Kristallen führen. In dieser Art hebe sich das Museum in Naters ab von den anderen Mineralienmuseen und sei einzigartig in der Schweiz.

Mit den Augen des Strahlers könne der Besucher die Leidenschaft, die Felsen oder Anzeichen einer Kluft sehen, schreiben die Verantwortlichen weiter. Das Museum zeigt demnach den ganzen Zyklus des Strahlens vom morgendlichen Aufbruch über das Suchen, das Arbeiten, das Finden, das Schützen und Waschen der Schätze bis hin zum Aufbewahren in der heimischen Vitrine.

Mit dem neuen Strahlermuseum befinden sich nun in der alten Natischer Kriegsfestung drei Museen. Die beiden weiteren sind jenes über die Festung selbst sowie jenes über die päpstliche Schweizer Garde.

pd/msu

28. August 2018, 14:30

