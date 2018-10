Strasse Stalden - Saas-Grund wegen Lawinengefahr gesperrt

Wintereinbruch im Oberwallis: Die Strasse Stalden - Saas-Grund - Zermeiggern wird ab morgen Montag um 7 Uhr wegen Lawinengefahr bis auf weiteres gesperrt.

Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag sind verbreitet grössere Niederschlagsmengen gefallen; im Wallis wurden Neuschneemengen von 15 bis 30 Zentimeter verzeichnet. Die Lawinengefahr ist in einigen Gebieten markant angestiegen. Aus diesem Grund wird die Strecke Stalden - Saas-Grund - Zermeiggern ab Montagmorgen 7 Uhr bis auf weiteres in beide Richtungen gesperrt.

28. Oktober 2018, 17:07

