Strasse Täsch-Zermatt: Ab 11 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Foto: mengis media/Archiv

Aufgrund von Lawinengefahr wird die Strasse zwischen Täsch und Zermatt ab 11 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Die Niederschläge in den letzten Stunden machen sich auf den Oberwalliser Strassen bemerkbar. So ist die Strasse Täsch-Zermatt gemäss Mitteilung aufgrund von Lawinengefahr ab 11 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

pd/wh

29. Januar 2020, 10:49

