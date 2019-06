Strassenbelag aus Plastik

Ein Mitarbeiter von MacRebur füllt in der Asphaltaufbereitungsanlage der Ulrich Imboden AG Restplastik ein. Foto: Walliser Bote

In Europa ist er schon weit verbreitet, in der Schweiz kennt ihn indessen noch niemand. Die Rede ist von Asphalt, der teilweise aus nicht recyclierbarem Kunststoff hergestellt wird. Ein Pilotprojekt in Zermatt.

Das schottische Unternehmen MacRebur hat einen innovativen Weg gefunden, um mit Hilfe von Kunststoffabfällen einen besseren Asphalt herzustellen.

Konkret verwendet das Unternehmen dazu Kunststoffe, die für die Deponierung oder Verbrennung besteimmt sind, und verarbeitet diese zu einer Asphaltmischung, um das Bitumem in dieser Mischung zu verlängern. Der Plastikanteil beträgt 3 Prozent.

Wie Kirk Tinham, Direktor von MacRebur Switzerland, erklärt, wird der Asphalt durch die Plastikbeigabe flexibler und damit langlebiger.

Zermatt wurde als Pilotprojekt gewählt, weil es dort grosse Temperaturschwankungen gibt. In Schottland hält der Kunststoffasphalt laut Tinham 60 Prozent länger als herkömmlicher Asphalt. Wie dieser Wert in der Schweiz aussehe, werde die Pilotphase zeigen.

Als Baupartner in Zermatt setzt MacRebur auf die Ulrich Imboden AG. Diese verlegt heute Nachmittag beim Hotel Ginabelle in Zermatt den neuartigen Strassenbelag. Rund 60 Tonnen werden dabei verarbeitet. Laut Olivier Imboden ändert sich sowohl beim Herstellungsprozess als auch beim Verlegen des Asphalt nichts im Vergleich zur herkömmlichen Arbeitsweise. Auch optisch sieht das Material genau gleich aus wie normaler Asphalt.

mk

14. Juni 2019, 11:40

