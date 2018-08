Strom für 9000 Haushalte

Am Donnerstag hat die FMV SA offiziell ihr neues Wasserkraftwerk Gletsch-Oberwald eingeweiht. Diese zwischen 2015 und 2018 errichtete Anlage wird das Energiepotenzial des oberen Rottens nutzen und so jährlich 41 GWh produzieren, was einem Verbrauch von rund 9000 Haushalten entspricht.

Der angespannten Lage auf den Energiemärkten zum Trotz hat FMV 2015 beschlossen, in Eigenregie und als alleiniger Bauherr das neue Wasserkraftwerk Gletsch-Oberwald zu errichten. Kostenpunkt: 67 Millionen Franken. Am Donnerstag wurde das neue Werk eingeweiht.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, habe bei dem Bau «einen grossen Fokus auf die Bewahrung von Umwelt und Natur gelegt». So wurde die Mehrheit der Anlagen unterirdisch gebaut, um so das natürliche Landschaftsbild zu erhalten. Ebenso sei den Interessen von Tourismus und Bevölkerung Rechnung getragen worden, in dem unter anderem eine Brücke über den Rotten gebaut, neue Wanderwege erstellt und eine neue Loipenführung umgesetzt wurden, hält FMV fest. Das Projekt füge sich ganz in die Energiestrategie des Bundes ein.

Mit dem neuen Kraftwerk wird das Wasser des Rottens in Gletsch gefasst und mittels eines 2,2 km langen Stollens nach Oberwald zur Zentrale geführt, wo es dann mit einer maximalen Leistung von rund 14 Megawatt turbiniert wird und so eine jährliche Energiemenge von 41 GWh produziert. Dies entspricht einem Stromverbrauch von rund 9000 bzw. einem Viertel aller Oberwalliser Haushalte.

30. August 2018, 11:45

