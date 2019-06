Beschädigte Strommasten und Stromausfall nach Blitzeinschlag in Grengiols

Am Mittwochabend kam es auf dem 65-kV-Netz der Valgrid aufgrund eines Blitzeinschlags zu einer Störung. Einige Gommer Gemeinden waren deshalb kurzzeitig ohne Strom. In Grengiols können die Quartiere Viertel, Bächerhäusern und Eggelti voraussichtlich am Donnerstagnachmittag wieder mit Strom versorgt werden.

Der Blitzeinschlag ereignete sich am Mittwochabend kurz nach 18.30 Uhr auf der 65 kV-Leitung Ernen-Mörel. Dabei wurden gemäss Mitteilung von Valgrid zwei Stangen der Leitung auf dem Gebiet der Gemeinde Grengiols beschädigt. In der Folge sind die Leiterseile der 65 kV-Leitung auf die darunterliegende 16 kV-Leitung gefallen, welche dadurch ebenfalls ausgeschaltet wurde.

Gleichzeitig mit der Leitung Ernen-Mörel 2 ist auch die 65 kV-Leitung Ernen-Mörel 1 ausgefallen, sodass es zu einem Stromausfall in der Gemeinde Grengiols, in Teilen der Gemeinde Bettmeralp, Bellwald, Goms und Obergoms kam. Die Stromversorgung konnte am Mittwochabend ab 19.22 Uhr, mit Ausnahme von Teilen der Gemeinde Grengiols, wieder sichergestellt werden. Die Leitung Ernen-Mörel 1 konnte nach erfolgter Leitungskontrolle mittlerweile ebenfalls wieder in Betrieb genommen werden.

Gemäss Mitteilung der EnBAG AG am Donnerstag kann Grengiols Dorf seit 8.00 Uhr am Donnerstagmorgen wieder mit Strom versorgt werden. Weiterhin ohne Strom sind die Quartiere Viertel, Bächernhäusern und Eggelti in Grengiols. Deren Stromversorgung wird voraussichtlich im Verlauf des Nachmittags wieder sichergestellt werden können.

pd / pan

06. Juni 2019, 10:05

