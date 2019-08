Digitalisierung: Regierung will von Dänen lernen

Studienreise. In Sachen Digitalisierung gilt Dänemark als Vorreiter. Die Regierung will sich in Kopenhagen über das dänische Modell informieren. Foto: zvg

Am Dienstag ist der Staatsrat in corpore für einen viertägigen Aufenthalt in Kopenhagen aufgebrochen. In der dänischen Hauptstadt will sich die Regierung hinsichtlich der Entwicklung von E-Government, der Wirtschaft 4.0 und der digitalen Bildung über das dänische Vorzeige-Modell informieren.

Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, stehen bis am Freitag diverse Besuche und Präsentationen an. Demnach wird die Regierung das Finanzministerium besuchen, in dem sich die dänische Digitalisierungsagentur befindet. Deren Vertreter werden ihre Erfahrungen mit E-Government vorstellen.

Der Staatsrat werde aber auch mit der dänischen Handelskammer zusammenkommen, um das Thema Digitalisierung der Wirtschaft zu besprechen. Und schliesslich werde auch die Digitalisierung in dänischen Studien gemeinsam mit den zuständigen Experten erörtert.

Ziel der Studienreise sei, schreibt der Kanton, «mehr über die Möglichkeiten zur Entwicklung von E-Government, der Wirtschaft 4.0 und neuen Technologien in Schulen in unserem Kanton in Erfahrung zu bringen.»

Aber auch ein Besuch der Schweizer Botschaft, ein Stadtrundgang, der sich vor allem auf die Infrastruktur und die sanfte Mobilität konzentriere, sowie ein kultureller Besuch im Museum für moderne Kunst stünden an, hält der Kanton fest.

06. August 2019

