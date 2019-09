«Sympathien für Ecône?»

Benjamin Roduit, CVP, erbte den Nationalratssitz von Yannick Buttet. Sie politisieren auf ähnlicher Linie. Könnten aber unterschiedlicher nicht sein.

Benjamin Roduit gilt als zurückhaltende Person. Im Oberwallis kaum bekannt, konnte er sich im Bundeshaus ein Namen machen als zuverlässiger Politiker rechts der Mitte. Seine Positionen sind insbesondere in gesellschaftspolitischen Fragen konservativ - so wie bei seinem Vorgänger Yannick Buttet, der wegen Nötigung seiner Ex-Geliebten verurteilt wurde und zurücktreten musste. Während Buttet jedoch das Rampenlicht suchte, weilt Roduit lieber im Hintergrund. Trotzdem ist der 58-jährige überzeugt, dass er die CVP Unterwallis zum Wahlerfolg führen kann. Er politisiere in Bundesbern erfolgreich, sagt Roduit, was man im Unterwallis auch zur Kenntnis nehme. Er hoffe, dass dies auch im Oberwallis der Fall sei. Offen lässt der CVPU-Nationalrat, ob er Sympathien zu rechtskonservativen Kirche Ecône hegt. «Was sind Sympathien?», so Roduit.

wb

25. September 2019, 07:42

