Täsch als kleiner, aber feiner Gastgeber

16 Musikgesellschaften und über 600 Musikanten fanden sich heute in Täsch ein, um gemeinsam das 71. Bezirksmusikfest des «weissen Zehnden» zu feiern.

Der «weisse Zehnden» war es denn auch, den die Vereine beim Gesamtspiel zum besten gaben – zusammen mit der Walliser Hymne. Dies, nachdem OK-Präsident Kilian Imboden die Musikanten begrüsst und der Täscher Gemeindepräsident Mario Fuchs das Dorf kurz vorgestellt hatte.

Für die Musikgesellschaft «Täschalp», mit rund 20 Mitgliedern die kleinste MG des Bezirks, war es das fünfte Mal in ihrer 107-jährigen Geschichte, dass sie als Gastgeberin des Bezirksmusikfests auftrat. Entsprechend führte sie am frühen Nachmittag den Umzug der Vereine ins Festzelt in der Nähe des Bahnhofs an.

Dort fanden anschliessend die Festkonzerte der einzelnen Vereine sowie die Veteranenehrung auf dem Programm. Heute Samstagabend werden ausserdem die «Sterntaler» sowie die «Ginhouse Band» für Feststimmung sorgen.

pac

25. Mai 2019, 17:51

Artikel teilen