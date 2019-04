Brand zerstört Alphütte auf der Täschalp

Glück in Unglück. Die Hütte auf der Täschalp brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Ursache ist noch unklar. Personen wurden keine verletzt. Foto: Kantonspolizei

In der Nacht auf heute Samstag brach in einer Alphütte auf der Täschalp ein Brand aus. Das Gebäude wurde dabei komplett zerstört. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Die Eigentümer waren am Freitag zur auf 2200 Metern gelegenen Hütte aufgestiegen. Sie wollten darin die Ostertage verbringen, wie die Walliser Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 bemerkte ein Familienmitglied den Brand und weckte die anderen. Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Kurz darauf befand sich das Gebäude in Vollbrand.

Von der Täschhütte aus bemerkte auch ein Bergführer das Feuer und alarmierte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei. Sofort wurden die Feuerwehren von Täsch und Zermatt alarmiert und mit der Air-Zermatt auf Platz geflogen. Die Bewohner wurden auf die Basis der Air Zermatt geflogen.

Die Hütte brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Schadenhöhe kann nicht beziffert werden. Um die Brandursache abzuklären hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

pd/msu

20. April 2019, 12:33

Artikel teilen