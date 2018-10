Broschüre «Mit Dir kann ich...» neu aufgelegt

Die Kantone Wallis, Waadt, Genf, Freiburg, Neuenburg, Jura nutzen den Tag der betreuenden Angehörigen, um diesen für ihren Einsatz zu danken. Wie im vergangenen Jahr lautet auch das diesjährige Motto «Mit dir kann ich...».

Wer sich um pflegebedürftige Angehörige kümmert, sollte auch auf sich selbst achten. Aus diesem Grund gibt es in den sechs Kantonen verschiedene Entlastungsangebote für betreuende Angehörige. Im Wallis wurde die Broschüre mit diesen Entlastungsangeboten neu aufgelegt. Auch werden verschiedene Veranstaltungen für betreuende Angehörige organisiert.

Zahlreiche Institutionen und Vereinigungen erbringen im Wallis diverse Unterstützungs- und Entlastungsangebote für betreuende Angehörige. Hinzu kommen verschiedene punktuelle Entlastungsangebote für betreuende

Angehörige, insbesondere für die Entlastung und Betreuung zu Hause. Mehrere Organisationen stehen zudem für spezifische Themen zur Verfügung.

Sämtliche Angebote werden auch in der Broschüre «Mit Dir kann ich...» vorgestellt, die von verschiedenen Institutionen und Verbänden, sowie von Ärzten und Apotheken im ganzen Kanton verteilt wird. Gleichzeitig werden verschiedene Veranstaltungen organisiert. Im Oberwallis organisiert der Verein GeroFo am 30. Oktober 2018 in Naters einen Konferenztag zum Thema «Chancen und Herausforderungen für betreuende Angehörige». Im

Unterwallis organisiert die Vereinigung betreuende Angehörige Wallis Konferenzabende zum Thema «Comment évoluer entre devoir, culpabilité et don de soi» mit anschliessendem Austausch von Erfahrungsberichten in Martinach (2. November 2018), Monthey (12. November 2018) und Sitten (29. November 2018).

Des Weiteren organisiert die Clinique romande de réadaptation (SUVA-Klinik) am 29. Oktober 2018 eine Foto- und Buchvernissage mit dem Titel «Aidants, aidés – Destins croisés» (Verein Belles-Pages).

pd / pan

15. Oktober 2018, 10:04

