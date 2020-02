1. März: Spital Wallis lädt zum «Tag der Kranken»

In allen Spitälern der Schweiz steht am Sonntag der «Tag der Kranken» an. (Symbolbild) Foto: mengis media/andrea soltermann

Am Sonntag findet schweizweit der «Tag der Kranken» statt. Unter dem Motto «Ich bin mehr als meine Krankheit(en)» soll die Bevölkerung sensibilisiert werden, dass viele kranke und beeinträchtigte Menschen wichtige Stützen der Gesellschaft sind. In den Spitälern von Brig und Visp stehen Gottesdienste an.

Der «Tag der Kranken» soll gemäss Mitteilung dazu beitragen, gute Beziehungen zwischen Gesunden und Kranken zu fördern und das Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken zu stärken. Ein besonderes Augenmerk gilt demnach auch jenen, die sich beruflich oder privat für das Wohl der Patienten einsetzen.

In den Walliser Spitälern werden jährlich 41'000 Patienten stationär und 510'000 ambulant behandelt.

Von Brig bis Monthey

An allen Standorten des Spital Wallis werden Gottesdienste veranstaltet, an denen sich die Priester und Seelsorger zum diesjährigen Thema äussern werden. In Brig ist dies um 10.00 Uhr und in Visp um 09.00 Uhr.

Mit dem Trio «3Klang» » (Brig) und dem Jodelchor «Bachji» (Visp) stehen auch musikalische Darbietungen an.

27. Februar 2020, 10:24

