Tanja Fux neue Adjunktin bei der Dienststelle für Unterrichtswesen

Der Staatsrat hat Tanja Fux zur Adjunktin des Chefs der Dienststelle für Unterrichtswesen ernannt. Die derzeitige Stellvertreterin der Direktion der Schulen von Zermatt tritt ihre Stelle gemäss Mitteilung am 1. Januar 2020 an und folgt auf Marcel Blumenthal, der in Pension geht.

Tanja Fux ist im Mattertal aufgewachsen und hat am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig die mathematisch-naturwissenschaftliche Matura absolviert. Anschliessend hat sie an der Universität Bern die Ausbildung zur Sekundarschullehrperson besucht und 2002 ihr Diplom erlangt.

Seit September 2003 ist sie als Lehrerin an der Orientierungsschule Zermatt tätig. Im Laufe der Jahre kamen auch andere Funktionen hinzu, wie die der Schulischen Mediatorin und der stellvertretenden Direktorin des OS-Schulzentrums Zermatt. Seit 2018 leitet sie zusätzlich die Primarschule der Region Täsch-Randa und ist stellvertretende Leiterin der Primarschule Zermatt.

In ihrer Laufbahn habe Fux sehr viele Erfahrungen im Zusammenhang mit der obligatorischen Schulzeit sammeln können, schreibt der Kanton in der Mitteilung. Ihr Werdegang und ihr Wissen in der Schulleitung hätten es ihr ermöglicht, «solide Leadership-Kompetenzen zu entwickeln».

Die 41-Jährige ist wohnhaft in St. Niklaus, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Tanja Fux wird die Aufgaben von Marcel Blumenthal übernehmen, welche aus der Leitung und Verwaltung der obligatorischen Schulen im Oberwallis bestehen.

18. September 2019, 14:55

Artikel teilen