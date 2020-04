Tanzunterricht in Coronazeiten

Die Oberwalliser Tanzschule A+O unterrichtet ihre Schülerinnen und Schüler zurzeit über WhatsApp. Die kurzen Videos stossen bei den Tanzbegeisterten auf grosses Interesse.

Die Betriebsleiterin der Tanzschule A+O Jeannette Salzmann sagt: «Infolge der Massnahmen gegen das Corona-Virus können wir unsere Schülerinnen und Schüler nicht mehr in den Räumlichkeiten der OMS unterrichten. Deshalb suchten wir nach einer anderen Möglichkeit, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben.» Man habe sich entschieden, per WhatsApp zu unterrichten. So nehmen zum Beispiel die Tanzlehrerinnen Jeannette Salzmann und Natalia Elsig kurze Videos auf. Sie zeigen darin Übungen mit Anleitungen, die die Tanzbegeisterten zuhause machen können.

«Wer mag, schickt uns ein Video davon. Wir schauen uns die Videos an und geben unseren Schülerinnen und Schülern dann individuell Hinweise, worauf sie noch achten können und loben natürlich auch, was sie ganz gut machen», sagt Jeannette Salzmann.

Mit dem Video-Unterricht kann so die Zeit überbrückt werden, bis die Tanzlektionen in Gruppen wieder möglich sein werden.

Nathalie Benelli

01. April 2020, 15:25

