Oberwalliser Geimeindevertreter informierten sich zum Thema Sicherheit

Referat | Vortragsreihe der BKW Wallis im WNF in Naters

Der Bitscher Gemeindepräsident Edgar Kuonen spricht anlässlich der Referatreihe der BKW Wallis im WNF in Naters über die Optimierung der Trinkwasserversorgung bei Wasserknappheit. Foto: zvg

Sicherheit für Gemeinden und deren Einwohner: Am Donnerstagabend haben im World Nature Forum in Naters mehr als 20 Gemeindevertreter verschiedenen Referaten zum Thema Sicherheit beigewohnt und beim anschliessenden Podium Fragen an die anwesenden Experten gerichtet.

Sicherheit sei ein vielfältiges Thema, das für Gemeinden zunehmend an Bedeutung gewinne, heisst es in einer Mitteilung der BKW Wallis. Es reiche von der sicheren Wasserversorgung über die Investitionssicherheit bei der Infrastrukturplanung bis zu Verkehrskonzepten, die für mehr Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg sorgen.

Edgar Kuonen, Gemeindepräsident von Bitsch, und Sales Achtnich, Umweltingenieur bei der Ostag, informierten dazu am Donnerstagabend in WNF in Naters, wie die Trinkwasserversorgung bei Wasserknappheit optimiert werden kann. Eine entscheidende Rolle spiele dabei die Beschaffung von zusätzlichem Wasser sowie eine generelle Wasserversorgungsplanung.

Wie die Investitionssicherheit erhöht werden kann, zeigten Manfred Bayard, Vidzepräsident von Varen, und Christoph Zeltner, Fachbereichsleiter Geoinformatik bei der Ostag, anhand des generellen Entwässerungsplans auf. Dieser ermögliche die Planung für Ausbau, Betrieb, Unterhalt und Finanzierung sowie Abwasserentsorgung und stelle ein wertvolles Instrument für die Planungssicherheit der Gemeinden dar.

Derk-Jan Ottenkamp, Ingenieur Studien und Bau, DFM Kreis 1 Oberwallis des Kantons Wallis, zeigte den aktuellen Stand des Sanierungsprogramms für die Fussgängerübergänge im Oberwallis auf. Mithilfe von integrierten Konzepten könne die Sicherheit für Fussgänger erhöht und zugleich die Kosten gesenkt werden.

Zum Einsatz kommt dabei auch das 3D-Mobile Mapping sowie eine intelligente Beleuchtung. Darüber informierte Simon Jakob, Leiter Beleuchtung bei der BKW.

In der anschliessenden Diskussionsrunde hat sich gemäss Mitteilung gezeigt, dass das Interesse an Sicherheit in den Gemeinden und für die Einwohnerinnen und Einwohner gross ist. Dass es dafür effiziente und nachhaltige Massnahmen gibt, stiess bei den anwesenden Gemeindevertretern auf Anklang.

pd / pan

05. April 2019, 08:09

