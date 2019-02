Thibaud Mengis wird Betriebsleiter Gastronomie

Der zweisprachige Visper Thibaud Mengis (28) hat an der Schweizerischen Hotelfachschule in Luzern studiert. Nach der EVZ Gastro AG übernimmt er nun den Gastro-Bereich der Lonza Arena. Foto: zvg

Thibaud Mengis wird ab 1. Juni 2019 neuer Betriebsleiter Gastronomie der EHC Visp Sport AG. Derzeit ist er Restaurant Manager der EVZ Gastro AG.

Wie die Verantwortlichen des EHC Visp am Dienstag mitteilten ist Mengis seit 2015 bei der EVZ Gastro AG tätigt und kennt sich sich im Gastrobereich eines Eishockeyklubs entsprechend aus. Der 28 jährige Visper hat an der Schweizerischen Hotelfachschule in Luzern sein Diplom als Hotelier-Restaurateur HF/SHL erhalten. Er ist zweisprachig aufgewachsen.

Der Bereich Gastronomie werde in der Lonza Arena an Bedeutung gewinnen, heisst es weiter: Sei es bei den verschiedenen Hospitality-Angeboten an Spieltagen, bei der Verpflegung der Zuschauer, der Führung der Sportbar oder für Angebote an Private und Unternehmen ausserhalbd der Eishockeyspiele.

pd/tma

26. Februar 2019, 14:43

