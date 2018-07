Tödlicher Bergunfall am Lagginhorn

Unfall | Alpinist bei Bergunfall in Saas-Grund gestorben

Unglück. Beim Aufstieg zum Lagginhorn verlor am Samstag ein Alpinist sein Leben. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. (Symbolbild) Foto: zvg

Am Samstag ereignete sich auf dem Lagginhorn in Saas-Grund ein Bergunfall. Dabei verlor ein Alpinist sein Leben. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, begab sich der Alpinist gegen 05:00 Uhr allein von Hohsaas in Richtung Lagginhorn. Der Berggänger wollte demnach den Gipfel über die Normalroute besteigen. Gemäss ersten Erkenntnissen sei er dabei auf einer Höhe von zirka 3540 Metern vom Weg abgekommen und in unwegsames Gelände geraten.

Leiche auf Fletschhorngletscher gefunden

Zwei Bergsteiger, die den Alpinisten kurz zuvor gesehen hatten, hätten bei ihrer Rückkehr den Hüttenwart der Weissmieshütte über dessen Routenwahl informiert, schreibt die Kantonspolizei weiter. Die in der Folge aufgebotene Air Zermatt fand am späten Nachmittag jedoch nur noch den Leichnam des Bergesteigers auf dem Fletschhorngletscher entdecken und bergen.

Das Opfer konnte gemäss Mitteilung noch nicht formell identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

22. Juli 2018, 11:42

