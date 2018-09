52-Jähriger beim Wingsuitfliegen in Ardon verunglückt

Unfall | Nur zwei Wingsuitflieger trafen am vereinbarten Treffpunkt ein

Der Wingsuitunfall ereignete sich am Dienstag in Ardon. Foto: zvg

Am Dienstagmorgen ist in der Region von Ardon bei einem Wingsuitunfall ein 52-jähriger Freiburger ums Leben gekommen.

Drei Personen sprangen am Dienstag gegen 10 Uhr mit ihren Wingsuits vom Haut-de-Cry auf einer Höhe von 2969 Metern über Meer. Nach der Landung in Chamoson stellten zwei der Wingsuitflieger fest, dass ihr dritter Kollege nicht am vereinbarten Ort eintraf. Unverzüglich alarmierten sie die Rettungskräfte.

Die Suche nach dem vermissten Wingsuitflieger wurde mit zwei Helikoptern der Air-Glaciers, dem Maison du Sauvetage FXB und der Kantonspolizei aufgenommen. Der Verunfallte wurde schliesslich bei «Routia» auf einer Höhe von 1200 Metern über Meer von den Rettungskräften leblos aufgefunden. Beim Opfer handelt es sich um einen 52-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Freiburg.

Die Unfallursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/map

04. September 2018, 18:25

Artikel teilen