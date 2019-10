Tödliches Unglück in Kalpetran

In Kalpetran kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem tödlichen Unglück, dessen Hintergründe derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: wb/alain amherd

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich in Kalpetran ein Unglück mit Todesfolge für eine offenbar weibliche Person. Die Polizei hüllt sich vorerst in Schweigen.

Dem Vernehmen nach kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Strassenbrücke von Kalpetran zu einem tödlichen Unglück.

Ob dabei Gewalt im Spiel war, wird derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt. Die Polizei mag vorerst nur bestätigen, dass es vor Ort zu einem Polizeieinsatz kam.

Als gesichert gilt derweil laut Augenzeugen, dass die Polizei mit einem Grossaufgebot intervenierte und es zur Verhaftung einer männlichen Person kam. Diese stand vermutlich in einer Beziehung zum Opfer. Das Opfer soll in Kalpetran eine Wohnung gemietet haben. Die Frau wie der verhaftete Mann stammen nicht aus dem Dorf.

wb

31. Oktober 2019, 21:00

Artikel teilen