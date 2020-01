Tote Frau in einer Wohnung in Monthey entdeckt

Die Kantonspolizei fand am Mittwoch eine 40-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Monthey. Ein 41-jähriger Franzose wurde festgenommen. Foto: 1815.ch

Am Mittwoch fand die Kantonspolizei eine leblose 40-jährige Frau in ihrer Wohnung in Monthey. Ein 41-jähriger Franzose wurde festgenommen.

Am Mittwoch wurde eine Frau in ihrer Wohnung in Monthey tot aufgefunden. Es handelt sich um eine 40-jährige Walliserin. Ein 41-jähriger Franzose wurde nun festgenommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, kannten sich das Opfer und der Verdächtige. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/sr

02. Januar 2020, 12:09

Artikel teilen