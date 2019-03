Tschäggättä für einmal etwas braver

Am Samstag um 15 Uhr startete in Wiler der grosse Lötschentaler Fasnachtsumzug.

Eigentlich formieren sich Tschäggättä nicht in Umzügen. Auch organisierte Gruppen sind sonst nicht zu sehen. Nur an zwei Tagen geht es bei den heidnisch-alemannischen Gestalten etwas geordneter zu und her: Am Tschäggättu-Loif am «Feistä Frontag» und am grossen Lötschentaler Fasnachtsumzug am Samstag darauf. In der Bildergalerie einige Impressionen vom grossen Umzug in Wiler.

pd/tma

03. März 2019, 16:30

Artikel teilen