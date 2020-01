Türkenbund: Neuer Grossvezier

Am Montag feierte der Türkenbund Nationalversammlung und Beiramsmahl. Der bisherige Grossvezier Thomas Bregy übergab sein Amt an Patrick Hischier. Später am Abend konnten zwei neue Jungtürken aufgenommen werden.

Der 117-jährigen Tradition folgend versammelten sich die Mitglieder des Türkenbunds Brig/Mekka am Tag der drei Weisen, dem 6. Januar, um im Briger Schloss die Nationalversammlung abzuhalten und danach gemeinsam mit zugewandten anderen Fasnachtsgesellschaften das Beiramsmahl zu begehen. An der Nationalversammlung (GV) blickte der bisherige Grossvezier Thomas Bregy alias Ben Tradi Medizinali gemäss Mitteilung auf eine erfolgreiche Fasnacht zurück. Nach sechs Jahren im Amt entschloss er sich, sein Amt weiterzugeben. Nachfolger ist der bisherige Kalif Patrick Hischier alias Hatschi Grienig Ischliifi. Neu ins Ministerium (Vorstand) rückte zudem Matthias Walser alias Ibn Ali Baba Chochji.

Zwei neue Jungtürken

Später am Abend war das Restaurant Augenblick in Brig die Bühne für das Beiramsmahl. Zwei aufnahmewillige, ungläubige Jünglinge wurden dem ruppigen Hohen Gericht mit den beiden Nationalräten Franz Ruppen alias Ben Heisli Juri Suff und Philipp Matthias Bregy alias Ben Neri Criminali Laferi vorgeführt. Offenbar genügte die Verteidigung durch Patrick Ruppen alias Ben Heisli Ilochi pro Mausi, um den Scheitan (Scharfrichter) davon abzuhalten, die Kandidaten zu köpfen. So konnte der neue Grossvezier Hatschi Grienig Ischliifi sowohl Laurent Schwestermann alias Effendi Para ben Piaschtri wie auch Jimmy Pfaffen alias Ali rari fahri taufen und als Jungtürken in die Bruderschaft aufnehmen.

Der Briger Türkenbund organisiert jeweils die Fasnacht im Simplonstädtchen. In diesem Jahr wird neben dem Kasbahfest/ Gätsch auch wieder ein Schnitzelbankabend ausgerichtet. Der Kinderumzug wird zusammen mit Glis durchgeführt. Heuer sind die Türken überdies federführend bei der Fasnachtszeitung «Rätscha».

08. Januar 2020, 12:22

