Turtmann-Unterems: Gesunde Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde Turtmann-Unterems präsentiert sich gesund. Im kommenden Jahr investiert die Gemeinde vor allem in die Erweiterung und Sanierung der Basisinfrastruktur.

An der Urversammlung am Dienstagabend präsentierten die Verantwortlichen der Gemeinde Turtmann-Unterems unter Präsident Marcel Zenhäusern den Voranschlag für das kommende Jahr. Die laufende Rechnung schliesst mit einem Ertrag von 4,7 Millionen Franken und einem Aufwand inklusive Abschreibungen von 4,4 Millionen Franken ab. Der Cashflow beläuft sich auf 1,084 Millionen Franken. Die Gemeinde plant im kommenden Jahr Nettoinvestitionen in Höhe von 1,578 Millionen Franken. Die Erweiterung und Sanierung der Basisinfrastruktur bildet den grössten Posten der Investitionsrechnung. Die Projekte des Hochwasserschutzes Turtmännu und Tennen sind in Etappen vorgesehen. Die Versammlung stimmte dem Voranschlag 2020 zu.

An der Urversammlung präsentierte der Gemeinderat zudem die Finanzplanung von 2020 bis 2023. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich in der Planperiode auf etwa 4,9 Millionen Franken. Das Nettoguthaben zu Beginn der Planperiode von 9,9 Millionen Franken wird am Ende der Planperiode noch rund 8,9 Millionen Franken betragen. Die finanzielle Zukunft der Gemeinde Turtmann-Unterems scheint damit trotz eines beachtlichen Investitionsvolumens gesichert.

Ferner orientierten die Verantwortlichen über das vorgesehene Campingprojekt auf dem Areal des ehemaligen Flugplatzes.

Schliesslich gab die Urversammlung grünes Licht für den Beitritt zum Zweckverband Forst Region Leuk.

zy/wh

10. Dezember 2019, 22:39

Artikel teilen