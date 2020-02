Für den farbigen Schnipselregen

Eine Fasnacht ohne Konfetti ist unvorstellbar. Auch die Drachentöter rüsten sich jedes Jahr aufs Neue mit den farbigen Papierschnipseln aus.

Jährlich fährt ein Lieferwagen einige Tage vor Fasnachtsbeginn vor die Drachenhöhle in Naters und beliefert die Drachentöter mit reichlich Konfetti. «Seit zwei Jahren haben wir die 1-Tonnen-Marke erreicht. Die Tendenz ist steigend», wie Graf Göichuverteiler Sandro Hutter gegenüber rro erklärte. Schon seit einigen Jahren ist er für den Einkauf der Konfetti verantwortlich. Verspätete Lieferungen gab es bisher keine. «Jedoch kam einmal überraschend ein weiterer Anlass hinzu. Und ich musste bei einem lokalen Grossverteiler die fehlende Menge noch dazu kaufen.» Die Drachentöter kaufen meist farbige Konfetti. Dass bei manchen Umzügen in der Schweiz weisse und silbrige Konfetti nicht erlaubt sind, spiele dabei keine Rolle. «Wir haben es sowieso lieber bunt.»

Konfetti gehören zur Fasnacht. Interview mit Graf Göichuverteiler Sandro Hutter Teil 1. (Quelle: rro)

Bunt wird es also bei den diesjährigen Umzügen. Schon seit mehreren Jahren verteilt die Drachenmannschaft zusammen mit den Kindern auf dem Drachenwagen die Konfetti per Hand. Der Spassfaktor ist so für alle Beteiligten grösser. Dies ist der Grund, warum auch die Drachentöter heuer für das Motto «Konfetti statt Spaghetti»plädieren.

wa

12. Februar 2020, 18:20

Artikel teilen