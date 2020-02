Überreichung der Anwalts- und Notariatsdiplome

In Anwesenheit von Staatsrat Frédéric Favre (mitte) erhielten am Montag in Sitten acht Anwälte und drei Notare ihre Diplome. Foto: photo studio bonnardot - sion

Das Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) konnte am Montag in Sitten acht Anwältinnen und Anwälten sowie zwei Notaren und einer Notarin ihre Diplome überreichen.

Unter den acht diplomierten Anwälten sind auch Oberwalliser. Es sind dies Alexander Schmid (St. German) und Katja Walser (Ernen). Ihre Notariatsdiplome erhielten auch Daniel Zimmermann (Visp) und Michel Lochmatter (Brig).

Gemäss Kanton sind dies die letzten Diplominhaber, welche die schriftlichen Prüfungen in Papierform abgelegt haben. Ab Mai 2020 werden die schriftlichen Prüfungen für Rechtsanwälte und Notare an der HES-SO in Siders in elektronischer Form stattfinden. Die Informatisierung der Prüfungen werde es ermöglichen, auf die Bestellung und den Druck zahlreicher eidgenössischer und kantonaler Gesetzestexte für jede Session zu verzichten und die Korrekturarbeit der Experten zu erleichtern, heisst es weiter. Sie entspriche zudem dem Wunsch der Anwaltsprüfungskommission und des Walliser Anwaltsverbands sowie der Praxis in anderen Kantonen.

