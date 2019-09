Überschuldung immer grösseres Problem

Über eine halbe Million Personen in der Schweiz sind überschuldet. Die Quote im Wallis ist bei 7,3 Prozent. Die Anzahl überschuldeter Personen steigt an.

Schulden machen wird für immer mehr Erwachsene normal. Die Überschuldung der Schweizer erhöht sich von Jahr zu Jahr. Heuer ist sie mit einer Quote von 6,5 Prozent Überschuldeten so hoch wie nie zuvor. Die Anzahl überschuldeter Personen ist damit seit 2016 um 119’000 auf 561’000 gestiegen. Die Quote im Wallis liegt bei 7,3 Prozent.

Gemäss Analyse des Onlinevergleichsdienstes comparis.ch wird die Denkweise - das will ich heute haben - bei vielen wichtiger als das Morgen oder Übermorgen. Gemäss den Experten zahlen die meisten Erwachsenen ihre Leasing- und Kreditschulden zwar pünktlich zurück. Aber eine Minderheit schafft das nicht und rutscht in die Überschuldung.

Am gravierendsten ist die Schuldnerquote in der Westschweiz. Die höchste Schuldnerquote hat Neuenburg mit 10,9 Prozent, gefolgt von Genf mit 10,4 Prozent. Auf der anderen Seite der Skala befinden sich Appenzell Innerrhoden mit 1,6 und Uri mit 3 Prozent. Grosse Unterschiede gibt es auch bei den Geschlechtern: Männer sind deutlich höher belastet als Frauen.

ip

19. September 2019, 09:21

