Unterricht im Welterbe-Gebiet

Vom 6. August bis zum 28. September haben acht Schulklassen der Primar- bis zur Sekundarstufe II in Zusammenarbeit mit dem UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch und dem Schweizer Alpen Club SAC eine Projektwoche im Welterbe-Gebiet durchgeführt.

Das vom UNESCO-Welterbe Jungfrau Aletsch zusammen mit dem SAC initiierte Projekt «AlpenLernen – Unterricht im Hochgebirge» bietet Klassen unter anderem die Möglichkeit, sich mit komplexen Prozessen sowie mit verschiedenen Themen der Hochgebirgslandschaft auseinanderzusetzen. Das Ziel der Alpenwoche sei es, den Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung zu erfahren und besser verstehen zu können, heisst es in einer Mitteilung des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch.

In diesem Jahr konnten gleich acht Schulklassen von der Primar- bis hin zur Sekundarstufe II an einem Projekt auf der Bächlital-, der Blüemlisalp- sowie auf der Gelmerhütte teilnehmen. Dabei standen für die Jugendlichen jeweils fünf Tage fernab von jeglichem Handyempfang auf dem Programm, während denen den Schülerinnen und Schülern jedoch die vielseitige Lern- und Erlebniswelt in der Hochgebirgslandschaft nähergebracht wurde.

pd / pan

11. Oktober 2018, 13:44

