KAGF will Eltern unter die Arme greifen

Das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) will seine Rolle bei der Unterstützung von Familien stärker wahrnehmen und Eltern in ihrer Erziehungsrolle unterstützen. In diesem Sinne wurde eine Partnerschaft mit der Volkshochschule geschlossen. Bereits ab diesem Herbst werden erste Kurse angeboten.

Kindererziehung gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben des Elternseins, auf die keine Ausbildung vorbereitet. Bestehende Kursangebote sind in der Bevölkerung wenig bekannt. Wenn Schwierigkeiten auftreten, fühlen sich Eltern häufig allein gelassen.

Deswegen hat das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) entschieden, seine Unterstützung für Familien im Bereich Kindererziehung auszubauen und die Elternbildung zu fördern. Die mit der Volkshochschule Unterwallis geschlossene Partnerschaft erlaubt es, Eltern verschiedene Kurse in sämtlichen Regionen anzubieten. Es sollen verschiedene Themen aufgegriffen werden, wie etwa die Gefahren im Internet, Notfälle bei Kleinkindern, sinnvoll Strafen, Ernährung, Werte, Dialog mit Jugendlichen in der Pubertät und vieles mehr.

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Oberwallis ist zurzeit in Brig eine Abendveranstaltung am 26. September zum Thema «Hilfe bei den Hausaufgaben» geplant. In einem ersten Schritt soll das Interesse der Öffentlichkeit sondiert werden, mit der Möglichkeit die Partnerschaft mit der Volkshochschule danach auszubauen.

Im Bereich der Elternbildung und -unterstützung sind im Wallis zahlreiche Vereine und Institutionen aktiv. Langfristig ist eine Zusammenarbeit in diversen Bereichen geplant, um Eltern über die Angebote zu informieren. Das KAGF will auch die Vernetzung zwischen Eltern und den verschiedenen bestehenden Strukturen verbessern.

28. August 2018, 10:22

