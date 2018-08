UPC bringt «Happy Home» nach Brig-Glis und Visp

Franz Menayo, Head of Community Relation UPC Schweiz GmbH, will den Telekommunikations-Wettbewerb im Oberwallis stärken. Foto: Walliser Bote

Seit Montag haben rund 8000 Haushalte in Brig-Glis und Visp Zugang zu den Produkten von UPC. Die beiden Gemeinden haben so die Möglichkeit, das ganze Happy-Home-Portfolio von UPC mit WLAN, Entertainment inkl. Schweizer Eishockey exklusiv auf MySports sowie Mobile-Angebote mit inkludiertem EU-Roaming zu nutzen.

Die Bevölkerung von Brig-Glis und Visp kann ab dieser Woche neu von einer neuen Telekommunikationsanbieterin profitieren. Dank der Nutzung des bestehenden, lokalen Glasfasernetzes ermöglicht UPC rund 8000 Haushalten in den Gemeinden Brig-Glis und Visp den Zugang zum gesamten Portfolio für Internet, TV und Telefonie (Mobile und Festnetz).

Aktuell versorgt UPC rund 70 Prozent der Schweizer Haushalte und setzt in den kommenden Jahren auf weiteres Wachstum. Unter anderem wird die Präsenz – wie in Brig-Glis und Visp – durch die Nutzung von lokalen, bereits vorhandenen Netzinfrastrukturen erweitert. Nach dem erfolgreichen Anschliessen von rund 170‘000 Haushalten in Städten und Gemeinden wie Lausanne, Solothurn, Schaffhausen und Zug, werden bis Ende 2018 noch knapp 30‘000 weitere Haushalte ausserhalb des eigenen UPC-Netzes folgen, inklusive Brig-Glis und Visp. Zudem treibt UPC aber auch den Ausbau des eigenen Glasfaserkabelnetzes verstärkt voran.

pd/map

27. August 2018, 11:32

