Ursula Kraft wird neue Stadtschreiberin

Der Briger Stadtrat hat Ursula Kraft zur neuen Stadtschreiberin ernannt. Sie wird ihr neues Amt auf den 1. September antreten.

Die 43-jährige Betriebswirtschafterin folgt auf Eduard Brogli, der nach fast 20 Jahren im Amt das Schloss verlässt. Ursula Kraft sei die «ideale Besetzung für dieses anspruchsvolle Amt», freut sich der Stadtrat in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen. Die Oberwalliserin war seit 2012 Direktorin des Verbandes Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden VSSA. Zuvor war sie bei der hiesigen Kantonsverwaltung tätig. Zuerst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und später als Adjunktin der Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung, beides unter dem vormaligen CVP-Staatsrat Jean-Michel Cina.

Ursula Kraft hat an den Universitäten von Lausanne und Bern das Studium als Betriebswirtschafterin abgeschlossen und zudem eine Reihe von Nachdiplomstudien in den Bereichen Politik, Kommunikation und Führung absolviert. Im Bereich der Führung, heisst es in der Mitteilung weiter, verkörpere sie zudem Werte, die für die oberste Leitung der Stadtverwaltung und ihrer Mitarbeitenden wichtig sei: Gradlinige Führungskultur, Integrität, Loyalität und hohes Engagement.

dab

04. März 2020, 10:32

Artikel teilen