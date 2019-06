Nettoprokopfverschuldung leicht angestiegen

Am Freitag fand die Urversammlung der Gemeinde Kippel statt.

Gemäss Pressemitteilung genehmigte die Urversammlung die Rechnung 2018. Diese wies einen Cashflow von 479'399 Franken auf und schloss mit einem Ertragsüberschuss von 12'055 Franken, dies trotz der ungeplanten Schulhausdachsanierung. Die Nettoprokopfverschuldung sei trotz der hohen Investitionen von 797'293 Franken mit 3121 Franken nur leicht angestiegen. Auch in Zukunft stehe die Gemeinde vor grossen finanziellen Herausforderungen.

Baustart Wasserkraftwerk Wiler-Kippel

Wie in der Mitteilung weiter zu lesen ist, startete Kippel am 15. Mai zusammen mit Wiler und der BKW Energie AG offiziell mit dem Bau des Wasserkraftwerks Wiler-Kippel, das in den nächsten rund zwei Jahren entlang der Lonza entstehen soll. Nach Beendung der Bauarbeiten werde das Wasserkraftwerk für schätzungsweise 2800 Haushalte einheimischen und nachhaltigen Strom produzieren. Das Kraftwerk, das 2021 an Netz gehen soll, leiste so einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen und wirtschaftlichen Stromversorgung im Lötschental. Bis dahin müsse auch der Neubau einer gemeinsamen ARA abgeschlossen sein.

Noch in diesem Sommer sollen zudem die Bauarbeiten der Ortskernsanierung an der Kantonsstrasse durch Kippel sowie der Neubau die Erschliessungsstrasse «Trogmatta» beendet werden. Auch sei der Bau einer weiteren Erschliessungsstrasse und der Neubau des Campings vorgesehen.

14. Juni 2019, 21:43

