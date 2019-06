Solides Ergebnis im vergangenen Jahr

An der Urversammlung der Gemeinde Raron am Mittwochabend konnte trotz einem unterunterdurchschnittlichen Cash Flow in punkto Finanzen ein solides Rechnungsergebnis präsentiert werden.

Die laufende Rechnung 2018 schliesst bei Erträgen von 9.45 Millionen Franken und Gesamtaufwendungen von 9.233 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 217'989 Franken. Mittels des erzielten Cash Flow von 1.442 Millionen Franken können die Nettoinvestitionen von 0.369 Mio. Franken vollumfänglich mit eigenen Mitteln finanziert werden. Das Eigenkapital erhöht sich auf 12.869 Millionen Franken. Das Nettovermögen (3.623 Millionen Franken) von 1'877 Franken pro Kopf hat im Vergleich zum Vorjahr um 560 Franken pro Einwohner zugenommen. Die Bruttoinvestitionen der Gemeinde Raron belaufen sich im vergangengen Jahr auf 1.967 Millionen Franken.

Die Hauptinvestitionen im vergangenen Jahr wurden in einen ersten Teil des neuen Werkhof- und Feuerwehrgebäudes getätigt, hinzu kam die Sanierung der Infrastruktur der Ännerhüs- sowie der Stadelmattenstrasse.

Wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Raron heisst, verzeichnete man im vergangenen Jahr höhere Steuereinnahmen als budgetiert. Gleichzeitig stünden in den kommenden Jahren verschiedene Projekte wie etwa die Vollendung des Neubaus des neuen Werkhof- und Feuerwehrgebäudes in der Industriezone, die zweite Beitragstranche für die neue Eissporthalle, die Sanierung der Sportinfrastrukturen oder ein möglicher Neubau der Immobilie Scheibenmoos an, welche die Gemeindefinanzen zukünftig belasten würden.

pd / pan

13. Juni 2019, 08:55

