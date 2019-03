Valentin Zimmermann neuer Kommunikationsbeauftragter

Valentin Zimmermann heisst der Kommunikationsbeauftragte, der für den Verein Kultur Wallis ab Anfang Juni dieses Jahres in einem Stellenpensum von 80 Prozent tätig sein wird. Dem 31-jährigen gebürtigen Eggerberger obliegen insbesondere die digitale Kommunikation sowie die Förderung und Entwicklung kultureller Aktivitäten für das Oberwallis.

Ende 2018 hat eine Mitarbeiterin aus dem Oberwallis den Verein Kultur Wallis verlassen. Deshalb hat man daraufhin einen Kommunikationsbeauftragten gesucht. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilen, sollen mit einem Arbeitspensum von 80 Prozent ab Juni dieses Jahres die digitale Kommunikation des Vereins weiterentwickelt und das Angebot für Oberwalliser Kulturschaffende in den Bereichen Weiterbildung, Beratung und Förderung ausgebaut werden.

Das Auswahlkomitee habe sich einstimmig für den 31-jährigen Valentin Zimmermann ausgesprochen. Der gebürtige Eggerberger verfügt über eine zweisprachige Matura (Lycée-Collège des Creusets, Sitten) sowie einen Master of Arts von der Universität Zürich. Er spricht fliessend Englisch und Französisch.

Zimmermann ist zurzeit Projektleiter bei der zürcherischen Ectaveo AG und dort mit der Weiterbildung für Unternehmen und Verbänden betraut. Sein Spezialgebiet sind Fragen rund um die Digitalisierung der Arbeitswelt. Zuvor war Zimmermann als Projektassistent im Bereich Medien bei Migros-Kulturprozent in Zürich tätig sowie bei Raiffeisen Schweiz in St. Gallen, wo er für die Abteilung «Diversity & Inclusion» im Bereich Eventorganisation und Kommunikation gearbeitet hat. Seit 2014 ist er überdies Medienchef der Filmproduktiongsgesellschaft RAD Movie Production, die er selbst mitbegründet hat.

Wie alle Mitarbeiter des Vereins habe auch Zimmermann ein ausgeprägtes Interesse für Kultur und für die Kreativwirtschaft. Mit Blick in die Zukunft heisst es in der Mitteilung weiter: «Unter seiner Mitwirkung werden die digitale Kommunikation und die Dienstleistungen zugunsten der Oberwalliser Kulturschaffenden nach dem Rekordjahr 2018 weiter verstärkt.» Zimmermann stosse in einem bedeutenden Jahr zum Team, denn zurzeit würden die Synergien zwischen kantonalen Tourismus- und Medienakteuren neu belebt. Zudem stehe 2020 und 2021 das zehnjährige Jubiläum des Vereins an.

pd/tma

13. März 2019, 10:01

