Velofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Personenwagen ist am Dienstag auf einer Bergstrasse bei Ayent ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignet sich am Dienstagmittag auf der Bergstrasse zwischen Argnou und Molignon bei Ayent. Eine Frau fuhr mit ihrem Personenwagen von Argnou in Richtung Ayent, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es beim Linksabbiegen in eine Nebenstrasse zur Kollision mit einem Radfahrer auf der Gegenfahrbahn.

Schwerverletzt wurde dieser vor Ort medizinisch versorgt, bevor er mit einer Ambulanz ins Spital Wallis nach Sitten transportiert wurde.

Beim Opfer handelt es sich um einen 23-jährigen Walliser.

12. Juni 2019, 14:11

