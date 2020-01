Reicher Schatz an Erinnerungen

Rund 50 ehemalige Absolventen der Landwirtschaftlichen Schule Oberwallis trafen sich am Samstagvormittag im Landwirtschaftszentrum in Visp.

So voll war das Schulzimmer im Landwirtschaftszentrum in Visp schon lange nicht mehr. Im Jubiläumsjahr nahmen an der Generalversammlung des Vereins der ehemaligen Landwirtschaftsschüler (Velso) rund 50 Personen teil.

In seinem kurzen Jahresrückblick sprach Vereinspräsident Patrick Jost von einem «schwierigen Jahr». Einerseits aufgrund der langanhaltenden Trockenheit. Darüberhinaus werde die Landwirtschaft immer öfters an den Pranger gestellt, so Jost. Sei es mit Blick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Rückstände im Trinkwasser oder dem Einsatz von Antibiotika. Ohne die Bauern gebe es aber keine Zukunft, hält er lapidar fest. Er wünscht sich deswegen einen fairen Umgang mit seiner Zunft.

Moritz Schwery, Direktor Landwirtschaftszentrum Visp, nutze den Anlass, um nochmals kurz auf die 100-jährige Geschichte des heutigen Landwirtschaftszentrums einzugehen. Seine Präsentation war dabei unter anderem mit zahlreichen alten Klassenfotos angereichert , auf denen sich einige der Anwesenden wieder erkannten.

Nach einem Vortrag von Thomas Hersche vom Bundesamt für Landwirtschaft zum Thema «nachhaltige Resilienz der landwirtschaftlichen Infrastruktur» und den darauf folgenden, regen Diskussionen, wechselte man schliesslich zum gemütlichen Teil.

mas

18. Januar 2020, 12:26

Artikel teilen