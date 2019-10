Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitenden gewürdigt

Olivier Andenmatten, Hotelier in Grächen und OK-Präsident des Zermatt Marathon, sprach vor Mitarbeitenden des SMZO über Kundenbedürfnisse. Foto: zvg

Am Mitarbeitendenanlass des Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis stand die Kundenorientierung im Fokus. Zudem prämierten die Verantwortlichen Ideen zur Optimierung von Abläufen.

Am Donnerstag führte das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis in Naters seinen jährlichen Anlass für Mitarbeitende durch. Geschäftsleiter Willy Loretan konnte rund 100 Anwesende begrüssen.

Der Fokus der Veranstaltung lag auf der Kundenorientierung. Ein Thema, welches aus Sicht der Verantwortlichen für Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen von stets wachsender Bedeutung ist. Als Hauptreferent des Abends zeigte Olivier Andenmatten, Hotelier in Grächen und OK-Präsident des Zermatt Marathon auf, welche Bedeutung die Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse für den Tourismus hat. Es genüge nicht mehr, den Kunden einfach zufriedenzustellen – dieser müsse durch hervorragende Dienstleistungen und überraschende Mehrwerte begeistert werden.

Dabei erkennen die Verantwortlichen des SMZO gemäss Mitteilung Parallelen zu den eigenen Tätigkeiten. Auch Kunden verschiedenster Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales sowie weitere Kundensegmente wie etwa Kanton und Gemeinden als Auftrag- und Geldgeber hätten Anspruch auf transparente, den Bedürfnissen gerecht werdende Angebote.

Im Anschluss erfolgte die Prämierung von Verbesserungsvorschlägen und Ideen zur Optimierung von Abläufen, welche die Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten eingereicht haben. "Massahmen zur Sicherheit am Arbeitsplatz“ oder "Fortschritte in der Digitalisierung“ etwa sind Stichworte, unter welchen sechs von insgesamt rund 60 Vorschlägen prämiert wurden.

Zum Abschluss blickte SMZO-Präsident Paul Burgener auf das vergangene Jahr zurück und ging auf verschiedene Schwerpunkte ein, welche alle Ebenen des SMZO beschäftigt hatten und auch in Zukunft auf der Traktandenliste blieben.

ip

11. Oktober 2019, 09:17

Artikel teilen