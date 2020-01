Verbier: Serie von Sachbeschädigungen aufgeklärt

Kriminalität | Zahlreiche Graffitis und Schmierereien an Gebäuden und Fahrzeugen

Die Kantonspolizei konnte in Verbier eine Serie von Sachbeschädigungen aufklären. (Symbolbild) Foto: mengis media/alain amherd

Ende Dezember 2019 brachten Unbekannte in Verbier zahlreiche Graffitis und Schmierereien an Gebäuden und Fahrzeugen an. Die Kantonspolizei konnte die Täterschaft ermitteln.

Am 27. Dezember 2019 wurden der Kantonspolizei in Verbier 14 Fälle von Graffiti und Schmierereien an Gebäude und Fahrzeugen zur Anzeige gebracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Gemäss Kantonspolizei konnten die Beamten aufgrund von Videoüberwachungsbildern der Gemeinde Bagnes zwei Personen identifizieren. Es handelt sich um einen 36-jährigen Engländer mit Wohnsitz in Verbier und um eine 19-jährige Genferin mit Wohnsitz in Genf. Die Kantonspolizei konnte die beiden am 29. und 30. Dezember anhalten. Die Beschuldigten gestanden während der Untersuchung die Tatbestände. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

wh

29. Januar 2020, 15:18

