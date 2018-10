Verdienter erster Sieg

Am Sonntag spielten die 1. Liga-Damen des UHC Naters-Brig in Riehen ihre dritte Meisterschaftsrunde. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung holten sich die Walliserinnen dabei den ersten Sieg in der höchsten Liga.

UHC Naters-Brig – BEO 3:8 (1:5)

Gegen die Berner Oberländerinnen brauchte es, um zu punkten, eine Topleistung des UHC Naters-Brig. Die anfänglichen Chancen der Walliserinnen wurden jedoch von der gegnerischen Torhüterin bravourös pariert. Ein Konter brachte Naters-Brig dann jedoch zurück auf den Boden und BEO ging in Führung. Es waren sodann auch die Bernerinnen, welche sich in die besseren Abschlusspositionen brachten und damit auch weiter vorlegten. Erst beim Stand von 0:5 schaffte Leiggener kurz vor dem Pausenpfiff der lange ersehnte erste Treffer.

Gleiches Bild in der zweiten Hälfte. Beide Teams spielten stark, jedoch taten sich die Oberwalliserinnen weiter im Abschluss schwer. Erst beim Stand von 1:7 konnten sie dank einem Doppelschlag durch Walker und Salzmann das Resultat korrigieren. Den Schlusspunkt setzen schliesslich erneut die Oberländerinnen, welche Naters-Brig mit 8:3 bezwingen konnten.

UHC Naters-Brig – UHT Schangnau 6:4 (1:2)

Kurz nach Spielbeginn brachte Weber den UHC Naters-Brig in Führung. Doch Schangnau vermochte im Spiel ebenso Akzente zu setzen. Sie drehten die Partie und gingen mit einer knappen 2:1-Führung in die Pause.

Kurz nach Anpfiff zur zweiten Spielhälfte glich Grünwald aus. Auch wenn Schangnau erneut in Führung ging,

zeigten sich die Walliserinnen wild entschlossen und spielstark. Weber, Millius und Leiggener sorgten für die Wende. So stand es vor der Endphase 5:3 für Naters-Brig. Ein unglücklicher Gegentreffer brachte vorerst Hoffnung in die Reihen von Schangnau. Doch Montani verwertete gleich nach Wiederanpfiff die nächste

Möglichkeit zum Schlussresultat von 6:4.

Damit siegten die Damen vom UHC Naters-Brig zum ersten Mal in der höchsten Schweizer Kleinfeldliga.

Für den UHC Naters-Brig spielten: Kellenberger Nadja (Tor/ 1 Assist); Albadr Ayat (Tor); Montani Nicole (1 Tor / 1 Assists), Mazotti Salome (0/0), Salzmann Jennifer (1/1); Millius Isabelle (1/0), Weber Olivia (2/0), Inniger Delia (0/0), Ruppen Sandrine (0/1), Leiggener Céline (2/1), Walker Tanja (1/0), Grünwald Annick (1/4).

pd / pan

22. Oktober 2018, 09:03

Artikel teilen