Alle Jahre wieder...

Während der Berufs- und Pendelverkehr von Weihnachten bis zur zweiten Januarwoche praktisch ausfällt, ist mit Stau in Richtung Ski- und Naherholungsgebiete zu rechnen.

In der Schweiz sind vom 22. Dezember bis am 6. Januar Weihnachtsferien. Auch in den benachbarten Ländern wird in dieser Zeit gefeiert. Das bedeutet, dass der Berufs- und Pendlerverkehr von Weihnachten bis zur zweiten Januarwoche praktisch ausfällt. Der Verkehr auf den Autobahnen sollte dementsprechend flüssig laufen. Dies zudem, weil auch viele Betriebe über die Feiertage geschlossen bleiben.

Bei schönem Wetter könnten allerdings die Strassen in Richtung Ski- und Naherholungsgebiete verstopft sein. Auf den Umfahrungsmöglichkeiten der Alptransit-Strecken sowie bei den Verladestationen ist ebenfalls mit mehr Verkehr als üblich zu rechnen, da viele Pässe Wintersperre haben. Nicht zuletzt beeinflussen auch die winterlichen Wetterverhältnisse die Fahrt auf den Strassen: Verkehrsteilnehmende sollten ihre Geschwindigkeit bei Schnee und Glatteis immer anpassen. Die entsprechende Winterausrüstung wird daher dringend empfohlen.

Hauptstrassen und Grenzübergänge

Folgende Strecken können zeitweise überlastet sein:

Spiez – Kandersteg

Gampel – Goppenstein (Rückreise)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Raron – Brig

Bellinzona – Locarno sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern. An den Grenzübergängen Au, Koblenz, St. Margrethen und Thayngen sind ebenfalls Wartezeiten möglich.

Autoverladestationen

Bei der Hinreise kann es jeweils samstags, zwischen 10 und 15 Uhr, an folgenden Verladestationen zu Wartezeiten kommen: An der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga. Bei der Rückreise sind Wartezeiten jeweils samstags, von 11 bis 16 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr möglich. Dies betrifft die Furka in Oberwald, den Lötschberg in Goppenstein und den Vereina in Lavin-Sagliains.

24. Dezember 2018, 13:00

