Motorradfahrer bei Überholmanöver tödlich verunfallt

Tragisch. Auf der Route du Grand-Saint-Bernard in Orsières ist am Dienstag ein Motorradfahrer beim Überholen eines Lastwagens tödlich verunglückt. Foto: zvg

In Orsières ereignete sich am Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus dem Kanton Aargau verlor bei einem Überholmanöver sein Leben. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr der 72-jährige Aargauer mit seinem Motorrad auf der Route du Grand-Saint-Bernard von Orsières in Richtung Liddes. Vor der Kurve am Orte genannt «La Creuse» überholte der Motorradfahrer einen Lastwagen und kam dabei aus noch ungeklärten Gründen zu Fall.

Vor Ort medizinisch betreut, wurde der Lenker mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten überflogen, wo er gemäss Kantonspolizei in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen erlag.

pd/msu

05. September 2018, 08:11

Artikel teilen